MARTEL, Denis



À la Résidence Côté Jardin, le 25 janvier 2022 à l'âge de 73 ans est décédé, monsieur Denis Martel, fils de feu madame Marie-Ange Vézina et de feu monsieur Noël Martel. Autrefois de Loretteville il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 1er avril 2022 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 2 avril 2022 de 8h30 à 10h15.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son fils: Nicholas (Jessica), ses petits-enfants: Philippe et Juliette. Ses frères et sœurs: feu Guy (feu Irène Pelletier), feu Jean-Louis (Jeannine Duchesneau), feu Monique (feu Camille Martin), Marie-Paule (feu Gilbert Vandale), Céline (feu Léon Paquet), Raymond (Hélène Miller), feu Gilles (Francine Genest),feu Michel (Diane Vincent), Lise (Jean-Marc Gros-Louis), feu Yvon (Paulette Lebel), Laurent (Eve-Dominique Trottier), Roger (Francine Vézina), France (Richard Bédard), Hélène (Denis Lebrun), Danielle (Jean Bédard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.