LEVESQUE, Aline



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 3 mars 2022, à l'âge de 82 ans et 6 mois est décédée madame Aline Levesque, épouse de feu monsieur Michel Robert, fille de feu de madame Angélina Simard et de feu monsieur Lucien Levesque. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Armand, Madeleine (feu Paul Garneau), feu Claire, Laurent (Louise Morency) et Denise; ses beaux-frères et belles-sœurs : Denise Robert et Réjean Robert (Carole); ses neveux et nièces : Lorraine Garneau (Christian Blouin), Richard Garneau (Chantal Rompré), Lucie Levesque, Luc Levesque et Karine Picard (Simon Perreault), ainsi que plusieurs cousine(es) et ami(es).La famille tient à remercier le personnel soignant du CHU Hôpital St-Sacrement et de la résidence La Source. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, adresse : 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com.