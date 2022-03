LAFRANCE, Fernand



Au CHSLD de Lévis, le 4 février 2022, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédé monsieur Fernand Lafrance, époux de feu madame Pauline Maurais, fils de feu madame Rose-Alma Bédard et de feu monsieur Jean-Baptiste Lafrance. Homme d'affaires dans la région de Sept-iles, M. Lafrance avait pris sa retraite dans la région de QuébecLa famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 45.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Sylvie), Louise (Steve) et Hélène (Sylvio); ses petits-enfants Marie-Michelle, Dominique, Raphael, Olivier et Thomas; son frère Marc-André et sa sœur Marie-Paule ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille désire remercier tout le personnel du 4 ième étage du CHSLD de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour l'accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière, 975, rue de la concorde, Saint-Romuald (Québec) G6W 8A7, téléphone : 418-380-8996, poste 82547, site web : https://www.cisssca.com/fr/cisss/fondations/la-fondation-de-sante-et-services-sociaux-levis-lotbiniere