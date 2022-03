LACHANCE, Jean-Claude

(dit Pépin Lachance)



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 mars 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Lachance, dit Pépin Lachance de l'Ile d'Orléans, fils de feu Ferdinand Lachance et de feu Adrienne Fortier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil son neveu Michel Grégoire (Linda Soulières), sa nièce Isabel Grégoire (André Gauvin); ses petits neveux: Samuel-Alexandre (Kelly Ann) et Vincent (Noémie) et son arrière-petite-nièce Ivy, autres parents et nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke, Montréal Qc, H1N 1C1, téléphone: 1-888-768-6669 www.poumonquebec.ca