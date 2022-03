HOUDE, Yolande



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 12 mars 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée paisiblement entourée de l'amour de sa famille, dame Yolande Houde, épouse de feu Louis Denis, fille de feu Blanche Dorion et de feu Léon Houde. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants chéris: André (Dorothée Dupont), Guy (Claire Couture), Claude (France Paré), feu Yves (Linda Morin et son fils Cédric Paquet et petites-filles: Blake et Jayne), Benoit (Caroline Tremblay), Chantale et Brigitte (Daniel Bleau); ses petits-enfants adorés: Isabelle, Marie-Josée, Éric, Véronique, Jean-Sébastien, Steven, Guillaume, Alexandre, Adriane et Florence et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Guillaume, Gabriel, Angélique, Olivia, Raphael, Félix, Lexie, Juliette, Florence, Alexanne, Charles, Laura, Maverick, Medérick et Zack. Elle était la sœur de feu L-T. Jean-Yves, feu Marcel (Murielle Baril), feu Gaétan (Audrey Côté) et feu Jeannine (André Gravel). Elle était la belle-sœur de feu Jean-Baptiste Denis (Jeanne Lachance), feu Arthur Denis (feu Georgette Dupont), feu Albert Denis (Normande Pelletier), feu Alphonse Denis (feu Madeleine Cantin), feu Diogène Denis (feu Thérèse Morel), feu Marie-Ange Denis (feu Alphonse Giguère), Adrien Denis (Lise Dupont), feu Raymond Denis (Gemma Cantin), Marie-Jeanne Denis, feu Yvonne Denis (feu René Dufrêne) et Elzéar Denis (Colette Paquet). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier sincèrement Chantale, Brigitte et Daniel pour leur amour et les soins prodigués à la maison. Merci également à l'équipe de service de soutien à domicile du CLSC-Beauport. Finalement des remerciements à la docteure Jacinthe Lambert et sa belle équipe des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.