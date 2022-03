LEMIEUX, Jacques



À Québec, le 12 mars 2022 à l'âge de 82 ans est décédé M. Jacques Lemieux, époux de dame Nicole Samson, fils de feu Yvonne Coté et feu André Lemieux.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, André (Sylvie Demers), Josée (Marco Nadeau) et Julie (Marc Landry); ses petits-enfants, Alexandra (Maxime Legault), Lydia, Anthony (Carolina Marchand), Jean-Benoît, Nicolas et son arrière-petit-fils Noah. Il était le frère de : feu François-Xavier, Nicole (feu René Gosselin) et Michelle. Il laisse également dans le deuil sa belle-famille, oncles, tantes, cousins, cousine, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation aura lieu ensuite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Merci au personnel du CHSLD Côté Jardins pour les bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.