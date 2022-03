CYR, Denise Vallée



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Denise Vallée, épouse de feu monsieur Yvon Cyr. Elle était la fille de feu madame Emilienne Thomassin et de feu monsieur Adrien Vallée. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Madame Vallée laisse dans le deuil son fils Steve Cyr ; ses frères et sœurs : André (Martine Demers), Adryenne, Denis (Linda Béchette) et Lise (Guy Dufresne) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cyr : Réjean, Réjeanne (Yvan Plante), Micheline (André Blouin) et Michel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Aline Vallée et la belle sœur de feu Laurette Cyr (feu Jacques Paris). Un remerciement spécial au personnel des Jardins d'Évangéline. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com La direction des funérailles a été confiée à la maison