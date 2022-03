Photos courtoisie

Vous savez probablement que l’exposition Mosaïcultures Québec 2022 s’installera au parc du Bois-de-Coulonge, du 24 juin au 10 octobre 2022, afin de vous faire découvrir plus de 200 œuvres majestueuses sous le thème « Il était une fois... la Terre » (photos). Pour assurer le succès de l’événement cet été, l’équipe est à la recherche de plusieurs centaines de bénévoles et lance un appel à tous les passionnés et à toutes les passionnées de plantes et de fleurs qui souhaitent vivre un été mémorable dans un décor enchanteur ! Que ce soit pour quelques heures dans l’été ou pour une implication plus soutenue, chaque heure offerte peut être mise à contribution pour faire de cette exposition un événement inoubliable pour les visiteurs. Les bénévoles recherchés, de plus de 18 ans, résidents du Québec, sont pour : l’accueil des visiteurs, les visites guidées, les premiers soins et autres fonctions.

► Renseignements : mosaiculture.ca, ou écrivez à emplois@mosaiculture.ca.

La retraite, prise 2

Rebecca Drolet (photo) a terminé, hier soir à minuit, son dernier quart de travail et se retrouve finalement ce matin à la retraite (pour une 2e fois) après 55 ans passés dans le réseau de la santé. Voyons ensemble son parcours d’exception. Rebecca a commencé sa carrière à titre de préposée aux bénéficiaires pendant 6 ans à l’Hôpital général de Québec lors de ses études. Dès l’obtention de son diplôme d’infirmière, en 1973, elle a travaillé 33 ans à l’urgence du centre hospitalier de l’Enfant-Jésus, dont 18 ans comme infirmière-cheffe, responsable de l’urgence, de la salle de plâtre et du personnel infirmier des avions-ambulances. À sa première retraite en 2006, un remplacement temporaire de quelques semaines s’est transformé en 16 années à temps partiel comme infirmière-cadre, à titre de coordonnatrice aux activités de soins, gestion des lits, gestion des effectifs, etc., selon les besoins. Rebecca a traversé les cinq vagues de COVID sans heurts, travaillant jusqu’à 21 fins de semaine consécutives. Croyez-le ou non, elle prend cette seconde retraite presque à regret après s’être consacrée avec dévouement au bien-être des patients sur plusieurs décennies. Bonne retraite, ma chère.

En souvenir

Le 31 mars 2012. Le député libéral Justin Trudeau remporte un combat de boxe (photo) face au sénateur conservateur Patrick Brazeau. L’objectif de cet affrontement amical, diffusé sur les ondes de LCN, était d’amasser des fonds pour la recherche contre le cancer dans le contexte de l’événement Fight for the Cure, qui invite des cols blancs à se battre pour la cause.

Anniversaires

Gaétan Morency (photo) président-directeur général de la Société du Grand Théâtre de Québec...Robert Laflamme, journaliste pour le site français de la LNH...Hélène LeBel, ex-conseillère publicitaire chez Astral Affichage...Suzanne O’rourke, retraité de TVA Québec...Charles Lacroix, homme d’affaires de Québec, 63 ans...Gilles Gilbert, ex-gardien de buts de la LNH, Minnesota, Boston, et Détroit (LNH), et qui travaille pour Canadian Hockey Entreprises, 73 ans...

Le 31 mars 2021 : Robert Hakim (photo), 61 ans, producteur de spectacles et fondateur du Festival international des Rythmes du Monde de Saguenay... 2020 : Sam Clayton Jr., 58 ans, a fait partie de l’équipe de bobsleigh de la Jamaïque qui a participé aux Jeux olympiques de Calgary... 2019 : Yves Préfontaine, écrivain québécois, 82 ans... 2017 : François de Courval, 88 ans, fondateur de l’Institut de beauté qui porte son nom... 2017 : Gilbert Baker, 65 ans, militant des droits LGBT et inventeur du célèbre drapeau aux huit couleurs... 2017 : James Rosenquist, 83 ans, artiste américain qui a joué un rôle essentiel dans l’émergence du pop art avec ses toiles et ses installations... 2016 : Ronald Thibert, 74 ans, sculpteur québécois... 2014 : Frankie Knuckles, 59 ans, disc-jockey américain et compositeur de musique électronique... 2011 : Françoise La Rochelle-Roy, 94 ans, journaliste, animatrice (CHRC) ... 2008 : Jules Dassin, 96 ans, réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain... 1995 : Selena, 23 ans, chanteuse américano-mexicaine... 1985 : Jeanine Deckers, 51 ans, religieuse belge (Sœur Sourire) ... 1980 : Jesse Owens, 66 ans, quadruple médaillé d'or aux Olympiques de 1936 à Berlin... 1978 : Charles Best, 79 ans, médecin américano-canadien, codécouvreur de l'insuline.