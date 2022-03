DORVAL, Denise Bernard



A l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 décembre 2021, à l'âge de 90 ans et 9 mois est décédée entourée solidairement de ses proches, Madame Denise Dorval, épouse de feu Maurice Bernard. Elle était la fille de feu Éphrem Dorval et de feu Léontine St-Pierre. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h30 à 14h30.Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs: Fernande Goupil (feu Jean-Paul Dorval), Colette (feu Gaétan Bilodeau), Yvon (Gemma Bilodeau), Ghislaine (feu Claude Descôteaux), Roger (Jacques Gendreau), Raymond (Luc Vigneux), Louise (Bernard Godbout), Lucie et Richard (Aline Plante). Elle était également la sœur de feu: Paul-Henri, Réjeanne, Gaston, Robert, Yolande, Laureanne, Jacqueline et Marcel Dorval. Elle laisse aussi les membres de la famille Bernard; sa filleule: Claire Lachance et son filleul: Benoît Bilodeau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux ami(e)s dont: Michelle Poirier et Rosaire Journault. Un remerciement à tout le personnel du CLSC-Limoilou et au personnel des soins intensifs de l'unité coronarienne et des soins palliatifs de l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec ainsi qu'aux médecins: Dr André St-Pierre, Dr Patrick Béliveau, Dr Joseph André Massé, Dre Hélène Marion et la Dre Annie Carrier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1 avenue du Sacré-Cœur, Québec, Qc G1N 2W1, tél: 418 691-0766 Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationfais/ des formulaires seront disponible lors des condoléances.