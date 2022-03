MORIN, Thérèse



À l'IUCPQ, le 16 mars 2022, est décédée dame Thérèse Morin, née à l'Ancienne-Lorette, fille de feu Émile Morin et de feu Philina Marcoux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 2 avril 2022 de 12h30 à 13h30.et de là, au cimetière Notre-Dame-de-Belmont pour l'inhumation. Elle laisse dans le deuil le grand amour de sa vie Jean-Noël Métivier; ses nièces: Denise Drolet (feu Jean-Guy Lapointe), Lucille Drolet (André Gagné), France Proulx (Daniel Matte) et Murielle Miller (Germain Bossé); ses petites-nièces: Line, Sylvie, Linda et Manon Lapointe; ses arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces; ses amis et la famille Métivier. Elle demeurait au Manoir Des Pionniers de l'Ancienne-Lorette, la famille tient à remercier tout le personnel et ami(e)s du Manoir. Elle y demeurait depuis l'ouverture en octobre 2006. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, web: https://www.coeuretavc.ca/ ou encore à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester, bureau 50, Québec (QC), tél: 1-800-363-0063, web : https://fqc.qc.ca/fr