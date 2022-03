BÉDARD, Maryse



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 mars 2022, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Maryse Bédard, conjointe de M. Robert Desmarchais. Elle demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Boischatel.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, sa fille Gabrielle (Anthony Germain); ses frères, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs : François (Lise Dumas), Jean-Paul (Lyne Tremblay), Lucie, Jacinthe (Jacques Dutil), Luc ; son beau-frère et sa belle-sœur : François Desmarchais (Nathalie Lemay) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant des soins palliatifs de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur support et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666 www.cancer.ca