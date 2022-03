PERRON, Joachim



À l'Hôpital régional de Portneuf (Saint-Raymond), le 28 février 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Joachim Perron, époux de feu dame Louiselle Angers, fils de feu monsieur Joseph Perron et de feu dame Yvonne Perron. Il demeurait à Donnacona. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à laà compter de 9h suiviL'inhumation suivra à une date ultérieure. Monsieur Perron laisse dans le deuil ses enfants: Huguette (Denis Richard), Réal (Carole Laberge), Guy (Céline Grégoire) et Mario (Pauline Hébert); ses petits-enfants Yannick (Julie Rodrigue), Sébastien, Marika (Simon Trépanier), Geneviève (Michael Dekmetzian), Mireille (Pierre-Luc Valcourt), Daphné et Flavie (François Reeves); ses arrière- petits-enfants: Yohan, Mia, Jasmine, Arnaud, Jeanne, Adèle, Blanche, Rose et Olivia. Il était le frère de: feu Georgette (feu Alban Bertrand), feu Louis-Philippe (feu Thérèse Julien), feu Marcel (Jeannine Jobin), feu Gérard (feu Thérèse Perron), feu Jacques (feu Françoise Janel), feu Jeanne-d'Arc (feu Claude Gignac), Simone (feu Jean-Louis Perron), Jean-Marie (Madeleine Thibault), feu Dominique (Lilianne Delisle), Maurice (Rolande Chalifour), Madeleine (feu Aimé Laframboise), Ghislaine (Bernard Savard, feu Clément Gignac) et Gilberte (Gilles Vivier); le beau-frère dans la famille Angers de: feu Jeannette (feu Michel Slivitzsky), feu Gilles (Jeanne-d'Arc Béland) et feu Dolorès (feu Marcel Martin). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du département des soins palliatifs à domicile du CLSC de Donnacona et le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf (Saint-Raymond) pour leur dévouement exceptionnel et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC), G1S 3G3 ou https://cancer.ca/fr/. Des formulaires seront disponibles au salon.