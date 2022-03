JOHNSON, Urbain "Bill"



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus le 5 mars 2022, à l'âge de 90 ans est décédé paisiblement monsieur Urbain Bill Johnson. Il était le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Johnson et feu madame Marie-Anne Richard. Il demeurait à Québec.Monsieur Johnson était l'époux de madame Yolande Moisan. Il était le père de sa fille unique Nancy (Pierre Gauvin); le grand-père de: Keven (Josée Auclair), Kim (Maxime Wildi); l'arrière-grand-père de: Arnaud, Aurélie Jake et Elliot; le frère de: feu Thérèse (feu Alphonse Di Gaetano et feu Lauréat Allard), feu Rosaire, feu Gérard Johnson (Clodette Morin), feu Marie (feu Jean-Guy Bédard), feu Guy (feu Cécile Dionne et Jacinthe Mailloux), feu Monique, feu Édouard (feu Monique Lapalme), Annette (Jean-Claude Fluet) et André (Diane Hanson); le beau-frère de: feu Roger Moisan. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.