PEPIN, Bernardin



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 5 mars 2022 à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédé monsieur Bernardin Pepin, époux de feu dame Rachel Giguère. Il était le fils de feu monsieur Rosaire Pepin et feu dame Alice Lessard. Il demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. La direction des funérailles a été confiée àIl est allé rejoindre son épouse et complice, Rachel Giguère, et il laisse dans le deuil sa fille et son gendre bien-aimés, Isabelle et Simon-Pierre Côté; sa sœur et sa belle-sœur: Monique (feu Philippe Morel), et Claire Paré (feu Paul-André Giguère). Il a maintenant rejoint ses frères: Gaston (feu Simone Chouinard), Victor-Aimé (feu Diane Lachance), Robert (feu Gisèle Nadeau), Clément-Marie (feu Florence Fortin), Lionel (feu Lucette Gravel) et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère. Il quitte également quelques cousins, cousines et amis(es) ainsi que plusieurs neveux et nièces qu'il aimait beaucoup. Un grand merci au docteure Christine Lemay de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et à sa bienveillante équipe: Gabrielle, Johanne, Odette, Félix et Dominique. Un merci particulier à Claude Gauthier pour sa présence et son aide soutenue depuis de nombreuses années. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/