GODBOUT, Gaétan

À son domicile, le 19 mars 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé subitement monsieur Gaétan Godbout, fils de feu Léonidas Godbout et de feu Thérèse Lapointe. Il demeurait à Saint-Raphaël-de- Bellechasse.Il laisse dans le deuil ses enfants: Kaven et Vanessa (Carl Bérubé) et ses 3 petites-filles: Rosa-Rose, Laurie et Lily-Jeanne. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Colette (Daniel Breton), Lyna (Donald Comeau), Claudette (Gaétan Marceau), Diane (Richard Létourneau), Daniel (Françoise Labbé), Gérard (Chantale Goupil), Ginette, Yves (Guylaine Labbé), Guylaine (Yves Chabot), Martin, Chantal (François Gagné), Gilles Lapointe (Thérèse Gagné) et son neveu/voisin Nicolas Godbout ainsi que tous les membres de la famille Godbout et ami(e)s. Monsieur Godbout a été confié pour crémation à la maison funéraire