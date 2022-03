Coup brillant de Gary Bettman

La nouvelle était signée par Denis Lessard. Peut-être le meilleur chroniqueur politique des 30 dernières années. Un texte signé par Lessard (ou Antoine Robitaille) est coulé dans le béton.

Mon confrère Stéphane Cadorette rapporte tout ce qui s’est passé dans la journée d’hier. Évidemment que tout le monde se pousse. C’était la pire journée pour que ce genre d’histoire soit rendu public. Eugene Melnyk est mort il y a deux jours, et déjà, on semble s’arracher la dépouille de son empire à Ottawa.

Mais on sait maintenant que Gary Bettman et la Ligue nationale étudient avec les dirigeants des Sénateurs et Québecor la possibilité de présenter cinq matchs au Centre Vidéotron.

UNE OPÉRATION TRÈS COMPLEXE

Ce n’est pas conclu. On est encore à défricher le projet. Les préliminaires, disent certains intervenants. Le pire, c’est que le fait que la nouvelle soit sortie risque de faire avorter le projet. That’s life.

Mais c’est un premier pas. Et sans préliminaires, on ne peut arriver à une entente. Faut commencer quelque part.

Pourquoi ? Le premier élément de réponse est dans les états financiers des Sénateurs. L’organisation n’est pas riche. En fait, la situation n’est guère reluisante.

Les gens de Québecor ont entretenu une certaine relation avec les Sénateurs depuis plusieurs années. Le tout dans une discrétion absolue. Il est même arrivé que des officiers supérieurs chez Québecor fassent le voyage à Ottawa. Ce n’était pas pour patiner sur le canal Rideau.

Présenter cinq matchs au Centre Vidéotron est une opération très complexe. La compagnie qui verse 250 000 $ par année pour s’afficher sur une bande pendant 45 matchs à Ottawa voudra être compensée pour les cinq matchs. Il faudra vendre l’équivalent à Québec ou se fier au fait que la télévision renverra le signal dans la capitale fédérale.

Même chose. Il faudra vendre à Québec les loges qui seraient occupées à Ottawa.

L’IMPACT DE QUÉBECOR

Autrement dit, le défi est plus grand que la présentation d’un simple match hors-concours. Et Québecor devra mettre au service du projet toute la puissance de ses journaux et de ses réseaux de télévision. Sans parler des magazines et de sa radio.

Remplir le Centre Vidéotron cinq fois ne se fera pas automatiquement. Mais avec une promotion adéquate et surtout de bons matchs, avec un mois pour la vente d’une rencontre, c’est faisable. Amplement.

Mais pourquoi Bettman donnerait-il maintenant son aval à ce projet ?

Parce que le commissaire de la Ligue nationale est brillant. Il a tout à gagner.

D’abord, il enlève de la pression sur les finances des Sénateurs. C’est Québec, Québecor et peut-être le gouvernement qui ramassent le fardeau de vendre ces cinq matchs et d’en faire un succès. Il va sans dire que les Sénateurs vont toucher la part du lion dans la transaction. Et connaissant Bettman, on sait déjà que les amateurs de la région d’Ottawa seront protégés d’une façon ou d’une autre. Ça va se passer dans le respect ou ça ne se passera pas.

Ça veut dire également que les autres équipes de la LNH vont devoir verser quelques centaines de milliers de dollars de moins dans le fonds d’entraide de la ligue.

GARDER QUÉBEC EN VIE

Mais surtout, Bettman garderait ainsi dans sa petite poche arrière la possibilité d’envoyer une équipe à Québec si besoin extrême il y avait. Il se trouve à raviver l’espoir chez les fans de hockey de l’Est-du-Québec. Cet espoir avait été presque éteint avec l’entrée des Golden Knights de Vegas dans la ligue.

En plus, Bettman permettrait à Québecor et au gouvernement de véritablement vérifier la profondeur et la richesse du marché du grand Québec métropolitain... et régional.

On va savoir dans le concret s’il y a les fans et le cash pour nourrir l’espoir.

Par ailleurs, Eric Girard, le ministre des Finances, mérite d’être mieux connu. Cette aventure va bien le servir. Comme ça va servir la CAQ, qui se débat contre le Parti conservateur d’Éric Duhaime dans la région de la capitale nationale.

Ça se peut donc que les nouvelles sur les tractations entre le gouvernement, Québecor et la Ligue nationale sortent surtout dans les pages politiques.

Parce que c’est payant, le hockey, même pour les politiciens.

Lafleur honoré à Québec

François Paradis, président de l’Assemblée nationale du Québec, a écrit hier à Guy Lafleur. La lettre visait à informer Lafleur qu’il recevra la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec le 24 mai.

M. Paradis précise dans la missive que la décision d’honorer le légendaire joueur du Canadien, des Rangers et des Nordiques avait été prise à l’unanimité des membres du comité.

Tous les partis politiques québécois, sauf le parti qui tient lieu d’opposition officieuse selon les sondages, sont représentés au sein du comité.

« Mais pour moi, Guy Lafleur est un héros national. Il ne faut pas oublier que je suis un ti-cul de Montréal. Mon idole était Guy Lafleur », a cependant tenu à souligner le chef conservateur Éric Duhaime.

Donc, on parle vraiment d’unanimité.

JOURNÉE DES PATRIOTES

La remise de la médaille d’honneur aura lieu le lendemain de la journée nationale des Patriotes. M. Paradis, de façon fort délicate, a indiqué à Lafleur que si la légende ne pouvait se déplacer à l’Assemblée nationale pour la cérémonie, le président se déplacerait alors dans un endroit convenant à l’état de santé du « Démon blond » pour une remise privée.

Quand on parle de rayonnement pour le Québec, il est difficile de trouver plus grand ambassadeur que Lafleur. Céline Dion, Georges St-Pierre, Jacques Villeneuve, Yannick Nezet-Séguin, Robert Lepage, Guy Laliberté et quelques autres ont joué ou jouent ce rôle.

Mais Guy Lafleur, c’est comme Maurice Richard. C’est incomparable. Une classe à part.