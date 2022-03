HOUDE, Yolande Chabot



Nous avons l'immense chagrin d'annoncer le décès de dame Yolande Chabot, survenu le 18 mars 2022 à Saint-Lambert (QC) à l'âge de 101 ans et 7 mois. Née le 15 août 1920 à Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, elle était l'épouse de feu Ambassadeur François-Xavier Houde, et la fille de feu Alphonse Chabot et feu Marie-Berthe Corriveau.La famille vous accueillera aule dimanche 3 avril 2022 de 14 h 30 à 17 h et le lundi 4 avril 2022 de 10 h à 13 h.et de là l'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles, 1460 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (QC). Elle laisse dans le deuil ses sept enfants: Marie-France, Michel (Maria-Elena Espinosa), Chantal, Denys (Anne Morin), feu Dominique (Grant Weaver), Pascale et Jean-François; ses six petits-enfants: François-Xavier, Jean-Michel, Catherine (Martin Beaucage), Véronique, Matthew et Caroline; ses cinq arrière-petits-enfants: Emma, Léa, Charlie-Ann, Lianna et Xavier. Elle laisse aussi dans le deuil quatre de ses douze frères et sœurs: Monique (feu Jean-Paul Houde), Marie (feu Marcel Villeneuve, feu Jean-Guy Talbot), Alphonse (Louisette Marmen), Denis (Carmen Lapointe); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé ses frères et sœurs: Lorette (feu Robert Gingras), Marthe (feu Fernand Villeneuve), Thérèse (feu Rémi Carrier), Michel (feu Thérèse Hamel), Gérard (Solange Déry), Céline (feu Gilles Rondeau), Suzanne (feu Raymond Poulin) et Claire (Régis Poulin, feu Yvan Lafleur). Au lieu d'envoyer des fleurs vous pouvez choisir de faire un don à la Fondation de l'Église Saint-Charles-Borromée www.fondationscharlesborromee.org ou au Sanctuaire Notre-Dame-Du Cap www.sanctuaire-ndc.ca