VIEN, Simone Darveau



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 mars 2022, à l'âge de 101 ans, est décédée dame Simone Darveau (Vien), épouse de feu monsieur Paul-Marcel Vien. Elle était la fille de feu dame Florida Thiffeault et de feu monsieur Lucien Darveau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h 30.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Rachel (Gérald Corriveau) et Jacqueline ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Darveau et Vien, de même que des amis, notamment dans le secteur Duberger de Québec. La famille désire remercier de tout cœur l'équipe du secteur 10500 l'Hôtel-Dieu du CHU de Québec pour les bons soins prodigués de même que la direction et le personnel de la Résidence Le Laurentien pour toute l'attention qu'elle y a reçue. En sa mémoire, vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à un organisme de bienfaisance de votre choix.