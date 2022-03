JEAN, Micheline



Au Centre Hospitalier Ste-Marie de Trois-Rivières, le 2 mars 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Micheline Jean épouse de feu Jean-Paul Roy. Elle était la fille de feu Fernand Jean et de feu Cécile Boulé. Elle est née à Montmorency, y a demeuré une grande partie de sa vie, ainsi qu'à l'Ile d'Orléans et les dernières années elle demeurait à Saint-Pierre-Les- Becquets. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain, Martine (Daniel Brousseau), André (Christine Anctil), ses trois petits-enfants Gabriel Roy Dufour, Marie- Ève Brousseau, Olivier Brousseau ( Emilie Larocque) et ses trois arrière-petits-enfants Zackaël , Lennox et Maélie ; ses sœurs et frère: Feu Suzanne, Paulette, Aline , Claudette, Michel , feu Robert, feu Yves ainsi que ses belles- sœurs et plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra parents et amis à :Les cendres seront déposées au cimetière de St-Grégoire de Montmorency ultérieurement. Un merci spécial pour le personnel du CIUSS MCQ, ainsi que des remerciements au personnel de la Résidence privée Des Jardins les becquets à Saint- Pierre- Les Becquets pour les bons soins apportés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, tél.: 418-527-4294, des formulaires seront disponibles sur place.