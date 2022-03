BADEAU, Jean-Marc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 février 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Badeau, conjoint de dame Nicole Tremblay. Il était le fils de feu dame Blanche Badeau et feu monsieur Adélard Badeau. Il demeurait à Saint-Apollinaire.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Nicole; ses enfants: Nathalie, Fernand et Éric (Claudia Marier); ses petits-enfants: Vanessa St-Laurent (Keven Huard), Vanessa Samson (Jacques-Sébastien Viau), Alexandre Boily, Kevin Badeau, Antoine Badeau, Tristan Badeau, Olivier Badeau et Coralie Badeau; ses arrière-petits-enfants: Maïka St-Laurent, Charles Huard, Lexie Badeau, Olivia Viau et Liam Huard; ses sœurs: Olivette (feu Charles Pouliot) et Micheline (Patrick Petitclerc); son frère feu Raymond (Normance Gagné); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé: Jean-Roch, Rolland, Fernand, Rita, Jeannine et Ghislaine sans oublier son petit-fils William Huard parti beaucoup trop tôt. La famille désire remercier le personnel soignant du CLSC de Laurier Station pour leur soutien, leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, tél.: 1 800 295-8111, site internet: https://poumonquebec.ca