POULIN, Rita



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mars 2022, à l'aube de ses 100 ans, est décédé Mme Rita Poulin, épouse de feu M. Lucien Poulin. Elle demeurait à Sainte-Marie, autrefois de Saint-Alfred. La famille vous accueillera aule dimanche 3 avril 2022 de 14h à 17h, le lundi 4 avril 2022 de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Roch (Lauréanne Giroux), Michel, Sr Micheline s.s.c.m., Aline (feu Laurier Giroux), Fernande (feu Denis Poulin), Raymond M (Louise Couture), Guy (feu Odette Leclerc), Royal (Huguette Giguère), feu René (Martine Simard), Madeleine (Roger Lapointe), Laval (Diane Pomerleau), Pauline (André Corriveau), Denis (Diane Roy) et Martin (Diane St-Hilaire). Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs également décédées. Elle laisse également dans le deuil; ses filleul(e)s, 31 petits-enfants, 38 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, ami(e)s et résidents du Château Sainte-Marie. La famille tient à remercier tout spécialement Dr Christian Lessard, Dr Raymond Néron, Karine Dupuis, Josée Beaudoin et Linda Cliche pour les bons soins prodigués et leur attention exceptionnelle ainsi que tout le personnel du Château Sainte- Marie. Dons suggérés: Le Crépuscule, Fondation pour votre santé en Nouvelle-Beauce, https://www.lecrepuscule.ca/ Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie), https://smdj.ca/financement-cva