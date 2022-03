WELCH, Daniel



Au CHSLD de Loretteville, le 15 mars 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Daniel Welch, fils de feu dame Laurence Turgeon et de feu monsieur Gordon Welch. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants Michael et Mélissa; ses frères et sœurs : feu Alan, Andrew (Antonieta), Johanne, Sylvia et Dorothy, la mère de ses enfants Lynn Boivin, sa tante Marguerite Gagnon-Turgeon, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que sa grande amie Claire Fortin. La famille remercie le personnel du CHSLD de Loretteville pour les bons soins prodigués. Il a été confié à la maison Lépine Cloutier à Québec.