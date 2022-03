FOURNIER, Jean-Marie



À l'hôpital St-Sacrement, le 20 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Fournier, époux de madame Cécile Beaulieu et fils de feu monsieur Pierre Fournier et de feu madame Marie-Ange Ménard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Réjeanne F. Auger (Gérard Auger), Guy (Thérèse Thibault) et Luc Fournier (Geneviève Frigon); ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Annette Beaulieu; neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement ses deux neveux Pierre et André Bertrand pour les services rendus. La famille tient également à remercier le personnel soignant de l'hôpital St-Sacrement pour les excellents soins prodigués et leur grand humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.