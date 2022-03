DIONNE CAOUETTE, Colette



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 mars 2022, à l'âge de 87 ans est décédée madame Colette Dionne, épouse de feu monsieur Jacques Caouette, demeurant à L'Islet. Originaire de Saint-Louis de Kamouraska, elle était la fille de feu dame Irma Robichaud et de feu monsieur Désiré Dionne. Elle laisse dans le deuil son fils André et sa petite-fille Samantha (et sa mère Joannie Lamontagne). Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Marcelle (feu Simon Moreau), feu Guy (Mariette Gagnon), feu Jeannine, feu Léona (Michel Cabana), feu Thérèse (feu Réal Bossé), Marc (feu Ginette Michaud), Paul-Henri (feu Madeleine Buteau), Huguette (Louis-Paul Lavoie), Pierrette (Bertrand Hamel) et Jean-Claude (Lisette Morency); de la famille Caouette: Colette (feu Gilles Caron), Denise (Henri Thériault), Marcel, feu Gérard, Fernand (Danielle Guimont), Gilbert (Hélène Gamache). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de L'Islet ,15, chemin des Pionniers Est, L'Islet (Québec), G0R 2B0. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque est obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h.L'inhumation au cimetière aura lieu ultérieurement.