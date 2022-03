Défi pissenlits: pas de tonte de pelouse avant juin, prône la Ville de Québec

La Ville de Québec, qui adhère pour la première fois cette année au mouvement «Mai sans tondeuse», surnommé aussi «Défi pissenlits», invitera les citoyens à laisser pousser leur gazon tout le mois de mai pour protéger les abeilles.

Même si on peine encore à imaginer les tondeuses en action dans un proche avenir, avec toute cette neige accumulée au sol dans la région de la Capitale-Nationale, les citoyens seront éventuellement invités à « retarder la première tonte de leur pelouse » ou à laisser des sections non tondues, durant tout le mois de mai, apprend-on dans des documents mis en ligne par la Ville jeudi.

Encore jeune et méconnu, ce mouvement international baptisé «No Mow May» en anglais a fait des petits en 2021 et s’est propagé dans une vingtaine de municipalités québécoises. La Ville de Québec a décidé d’emboîter le pas en 2022 pour « démontrer son appui à la protection de la biodiversité et à la gestion écologique des pelouses. »

« L’objectif derrière ce mouvement est de venir en aide aux insectes pollinisateurs, aux abeilles plus particulièrement dont le nombre est en décroissance. En mai, la nourriture est rare pour ces insectes et le pissenlit figure parmi les premières fleurs à éclore et à leur fournir du nectar », expose le comité exécutif dans un sommaire décisionnel.

Des apiculteurs de Portneuf avaient contribué à faire connaître ce mouvement au Québec en lançant le «Défi pissenlits» l’an dernier, suscitant un réel engouement.

Sensibilisation aux quatre coins de la Ville

« Pour faire la promotion de l'initiative et pour être cohérente dans ses actions, la Ville de Québec choisira un ou deux sites de démonstration dans chacun des arrondissements. Cela pourrait être une sélection de sites parmi les parterres de bureaux d'arrondissements et de bibliothèques », indique-t-on.

Le site d’ExpoCité sera également retenu.