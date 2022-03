Des aînés fraudés pour plus de 70 000$

Deux femmes qui auraient profité de personnes âgées vulnérables dans une résidence où elles travaillaient pour leur soutirer de l’argent ont été arrêtées pour fraude jeudi matin, à Québec.

Les vols se seraient produits au courant des dernières semaines, dans une résidence du secteur de Sillery.

Les deux femmes âgées de 23 ans et de 35 ans n’étaient pas employées de l’établissement, mais elles travaillaient pour une compagnie externe engagée par celui-ci. Elles avaient un accès privilégié aux chambres des victimes.

« Leur modus operandi consistait à voler des chèques et des cartes de débit aux résidents en perte d’autonomie cognitive âgés de 83 à 91 ans », indique Sandra Dion, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

L’enquête démontre que plus de 70 000 $ ont été soutirés et « plusieurs » personnes âgées ont été ciblées. Pour le moment, on indique qu’une seule résidence aurait été victime de cette fraude.

Les deux femmes ont été arrêtées jeudi matin, après une perquisition dans la demeure de l’une d’entre elles dans le quartier Maizerets. Elles ont été libérées sous promesse de comparaître et pourraient être accusées de fraude de plus de 5000$.

Le SPVQ rappelle aux citoyens d’être à l’affut des anomalies bancaires qui pourraient survenir chez un proche vulnérable qui se trouve en résidence. L’enquête dans ce dossier se poursuit et il pourrait y avoir d’autres victimes, indique-t-on.



