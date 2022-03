Des voyages de plongée sur l’île d’Anticosti cet été

Voici une nouvelle raison de rêver à la mythique Anticosti: cet été, des forfaits de plongée sous-marine seront offerts à partir de Port-Menier, la principale - et seule - ville de cette île sauvage de la Côte-Nord.

À compter de juin 2022, Anticosti Écotours proposera de nouveaux forfaits de plongée tout inclus de 5 ou 10 nuits en collaboration avec la Sépaq, ainsi que des plongées à la carte, et ce, en plein cœur du golfe du Saint-Laurent.

Michel Labrecque / N2Pix-Anticosti Écotours

Ce sont les copropriétaires de l’entreprise spécialisée en plongée sous-marine N2Pix, Michel Labrecque et Julie Ouimet, qui sont derrière cette proposition originale.

«Beaucoup de gens pensent que la plongée nordique est sans intérêt, que l’eau est très froide et que c’est difficile, contrairement à la plongée dans les destinations tropicales, a expliqué Michel Labrecque dans un communiqué. Nous voulons changer cette perception et redéfinir le concept d’une vacance de plongée en eaux froides.»

Les sorties en mer proposées par Anticosti Écotours se feront à partir de «Limitless», un pneumatique de 7,30 m, avec moins de 8 plongeurs à la fois, en compagnie d’accompagnateurs qualifiés.

Outre les plongées, le forfait tout inclus «VIP» comprend les vols domestiques nolisés (de Montréal ou Québec), l’hébergement à la nouvelle Auberge Port-Menier de la Sépaq et des repas «dignes des plus fins restaurants».

Une expérience vraiment unique

Côté plongée, les copropriétaires assurent que l’expérience est inédite, puisque l’île est entourée d’un récit presque inexploré. «Tout est à découvrir à Anticosti, a expliqué Julie Ouimet. Pratiquement personne n’a plongé ici et même avec notre nouvelle base qui sera en opération de la fin juin à la fin août, notre capacité d’accueil sera limitée à moins de 100 plongeurs par année.»

Les eaux d’Anticosti abritent des créatures marines de toutes tailles, y compris de grands mammifères marins, et elles cachent de nombreuses épaves de navire.

«C’est le genre d’endroit où l’on se dit qu’on est peut-être le premier à voir ce que l’on voit, a ajouté Julie Ouimet. Les fonds marins sont vierges et intouchés et c’est vraiment excitant d’offrir à d’autres la chance de s’émerveiller et découvrir la beauté de nos eaux.»

Michel Labrecque / N2Pix-Anticosti Écotours

La base de plongée de l’entreprise détient la certification «3 palmes» de la Route palmée de Québec Subaquatique, une initiative de la fédération québécoise de plongée.

Anticosti Écotours offre aussi d'autres activités sur l’île, notamment des sorties en apnée nordique et des excursions en mer.