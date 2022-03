LAGACÉ, Martin



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 7 novembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Martin Lagacé, époux de madame Judyth Carrier, fils de feu Cyrille Lagacé et de feu Thérèse Tremblay. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs: Camil, Mariette, Henriette et Anne; ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au docteur Jocelyn Roy (hémato-oncologue), à Stéphanie Corriveau (infirmière pivot) et au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.Une seconde cérémonie sera célébréeà 12 h 30, à laoù la famille sera présente pour vous y accueillir à compter de 11 h 30.