GAGNON, Pierrette



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 14 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Pierrette Gagnon, épouse de feu monsieur Maurice Leclerc, fille de feu Valère Gagnon et de feu Alice Deslauriers. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Louise Marmet), Huguette, feu Marcel, Louise (Yves Bourget), Denis (Ginette Picard) et Marc; ses petits-enfants : Catherine Leclerc (Alain Dagenais), Marie-Claude Leclerc, Nadia Bourget (Jonathan DaSylva), Alain Bourget (Jessica Asselin), Gabriel Leclerc et Mathieu Majeau-Leclerc; ses arrière-petits-enfants : Victor Dagenais, Eve Dagenais, Vincent Warda, Justine Warda, Luana DaSylva et Théo DaSylva; ses soeurs et son frère : Louisette (Guy Gelly), Ginette (feu Marcel Leclerc) et Michel (Carole Guay); sa belle-soeur de la famille Leclerc : Germaine (feu Clément Martel); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du 5ème étage du Centre d'hébergement de Lévis pour leur grande humanité et l'amour accordé à notre mère. Pour ceux et celles qui le désirent un don peut être fait à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don, ou en second choix à Opération Enfant Soleil, https://www.operationenfantsoleil.ca/comment-donner/don-unique/.