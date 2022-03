CHARTRÉ, Carole



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 9 mars 2022, à l'âge de 75 ans et 5 mois, est décédée madame Carole Chartré, épouse de monsieur Robert Girard, fille de feu madame Rose-Alma Cantin et de feu monsieur Raymond Chartré. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère: Raymond Chartré (Micheline Gingras); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Micheline, Pierre, Jean (Johanne Choinière), Nicole (Bob McDuff), Paul (France Tremblay) et Marc Girard (Manon Couturier); ses neveux et ses nièces: Françoise (Alexandre Turbide), Anik (Patrice Labrecque), Sarah (Philippe Lepage), Pier-Luc (Audrey Blouin), Simon (Joahnie Bérard), Stéphanie, Mélanie(Pierre Langlois-Lacerte) et Marc-Anthony Girard (Émilie Tremblay), ainsi que Cédrick (Caroline Cossette), Julie (Stéphane Larose), Martin (Karoline Côté) et Christian Chartré (Marie-Claude Tremblay); ses cousins et ses cousines: Nicole (André Pelletier), Jean Pierre, Réal, Rose, Denise et Jean Claude Cantin, ainsi que Thérèse Mcdonald, Anne Déry et Danielle Turgeon (Charles Robitailles) et tous les autres cousin(e)s, neveux, nièces, amis(e)s, arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces des familles Girard et Chartré. La famille recevra les condoléances aule samedi 2 avril 2022, de 13 h à 16 h. La famille tient à remercier les membres du personnel de l'IUCPQ pour leur accompagnement, les bons soins et le dévouement dont ils font preuve à chaque jour. À la place de fleurs, la famille vous invite à donner à la fondation de l'IUCPQ en guise de témoignages de sympathies, site web : https://fondation-iucpq.org/je-donne/, courriel : info@fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.