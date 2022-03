BELLEAU, André



Au Centre d'hébergement St-François, le 22 février 2022, à l'âge de 82 ans, après une longue maladie, est décédé M. André Belleau, époux de dame Lise Beaudry, fils de feu Vitalien Belleau et feu Éliane Piché. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise, ses filles: Josée, feu Manon; ses soeurs: Renée (Linus Fitzmorris), Réjeanne (Émilien Bédard), et Carolle; sa belle-sœur et beaux-frères: Ginette Beaudry (Fernand Cloutier), Lucien Quessy; ses neveux et nièces: David, Philippe, Jonathan et Marjorie Quessy; Kevin et Yann Fitzmorris; Pierre-Yves et Andrée-Anne Cloutier; Sylvain Boucher, ainsi que leurs conjoints, conjointes et enfants, de nombreux cousins, cousines, et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement St-François. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à 13 h, auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix, soit à la Fondation du CHU de Québec10, rue de l'Espinay, Québec, Qc tél.: 418 525-4385 courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/ ou la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec téléphone: 418 683-8666 site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.