CARON, Georges-André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 mars 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Georges-André Caron, époux de madame Rollande Ouellet, fils de feu monsieur Georges-Gabriel Caron et feu madame Yvonne Laurendeau. Il demeurait à Lévis, secteur Breakeyville mais originaire de Saint-Jean-Port-Joli. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Pierre Patrick Rosillon) et Christian (Élise Cloutier); ses petites filles adorées: Jeanne et Ève; ses frères et sœurs: Pierrette (feu Jean-Paul Laplante), Lucien (Denise Fecteau), Bernadette (Roger De La Durantaye), Francine (Yves Dubreuil); ses beaux-frères et belles-sœurs: Yvon (Lucille Rousseau) et Aline (Guy Carrier); sa filleule Geneviève Carrier; ainsi que plusieurs nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial à tout le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. En respect avec les mesures sanitaires, la famille vous accueillera aule samedi 9 avril 2022 de 9 h à 11 h.