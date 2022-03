En quoi discriminer peut-il être positif?

Ainsi, comme l’a dévoilé Guy Nantel dans une publication Facebook qui a fait beaucoup parler, l’Université Laval, sous prétexte « d’encourager la diversité », a annoncé que seules les demandes provenant de candidats qui s’auto-identifient femme, autochtone, handicapé et/ou faisant partie d’une minorité visible seront retenues pour un poste de chercheur en biologie.

En d’autres mots : si vous êtes un homme blanc qui a l’usage de tous ses membres, pas besoin d’envoyer votre C.V., il sera tout de suite jeté aux poubelles.

UN CONCEPT ABSURDE

Il y a un mot pour ça : discrimination.

« Fait de distinguer et de traiter différemment (le plus souvent plus mal) quelqu’un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. » (Larousse)

Et s’il vous plaît, lâchez-moi avec la « discrimination positive », c’est un oxymore (une figure de style composée de deux mots qui se contredisent), au même titre que « viande végétarienne », « progressiste conservateur » ou « nightlife ontarien ».

Dire qu’une discrimination peut être positive, c’est comme dire que l’esclavage libère.

C’est absurde.

Je ne vois pas en quoi discriminer quelqu’un sur la base de son sexe, de son orientation sexuelle ou de la couleur de sa peau peut être une bonne chose.

Il y a une seule et unique façon de lutter contre le racisme : SE FOUTRE DE LA RACE DES GENS !

Ne pas la prendre en considération quand vient le temps d’embaucher une personne.

S’assurer que la couleur de peau d’un individu ne sera ni un inconvénient ni un avantage dans l’avancement de sa carrière.

Ta race ne te bloquera pas, mais ne te favorisera pas non plus.

En fait, elle ne comptera pas. Elle ne sera pas prise en considération.

Parce que la seule chose qui compte, c’est ton talent. Ton savoir. Ton expertise.

LA RACE N’EST PAS IMPORTANTE

L’Université Laval ne cherche pas une personne pour diriger son Département d’études autochtones ou d’études africaines.

Elle cherche un(e) titulaire de chaire en biologie marine.

À moins de trouver une baleine qui parle, ou une tortue qui s’est spécialisée dans l’étude des zooplanctons, je ne vois pas pourquoi on exigerait que l’Université privilégie tel groupe plutôt que tel autre.

Qu’est-ce qui était important, pendant la pandémie ? Qu’on fabrique un vaccin anti-COVID au plus sacrant.

Qu’importe que ce vaccin soit fabriqué par des nains albinos non binaires, des lesbiennes algonquines unijambistes ou des hommes blancs hétéros de plus de 50 ans.

Trouvez le vaccin et injectez-le-moi dans l’épaule !

DES C.V. ANONYMES

Si j’étais noir, je serais insulté qu’on me donne un emploi juste parce qu’on a besoin de remplir des quotas.

Je prends plaisir à lire Maka Kotto parce que ce qu’il a à dire m’intéresse, pas parce qu’il est né au Cameroun.

Si ça continue, il va falloir obliger nos institutions à avoir recours, lorsqu’elles veulent pourvoir des postes, à des C.V. anonymes. Pas de photo. Pas de nom. Pas de date de naissance.

Juste ton cheminement académique et professionnel.

Comme ça, on ne discriminera personne. Et tout le monde ne sera jugé que sur un seul et unique critère : son mérite.