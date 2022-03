DESROCHES, Madeleine Plante



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 14 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Madeleine Plante, épouse de monsieur Jean DesRoches, fille de feu Patrice Plante et de feu Claire Dumont. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils : Alain et Carol (Michelle Ruel); ses petits-enfants : Michaël et Gabriel, Xavier (Alexia), Evelyne (Pierre-Luc) et Patrice. Elle était la soeur de feu Thérèse (feu Clément Lemay) et de feu Maurice (Lisette Boisselle). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille DesRoches : feu Jos (feu Carmen Lacroix), feu Lucien (Monique Blanchet), feu André (feu Denise Carrier), feu Pauline, Clairette (Jean-Luc Thériault) et François; ainsi que Ginette Lapierre, Denise Carrier et plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.