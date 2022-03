MATHIEU, Marcel



Au Foyer de St-Méthode, le 14 mars 2022, est décédé à l'âge de 93 ans et 7 mois, M. Marcel Mathieu, époux en premières noces de feu Lucille Marcoux et en secondes noces de feu Simone Veilleux (décédée le 22 février dernier), il demeurait à Beauceville, autrefois à Québec et tout récemment à Thetford Mines. Il laisse dans le deuil ses enfants: André Mathieu (Louise Leboeuf), Claude Mathieu (Louise Cantin), Sylvie Mathieu (René Bolduc), René et Louise Mathieu. Il demeurera dans le doux souvenir de ses petits-enfants: Caroline Mathieu (François Mathieu), Philippe Mathieu (Maude Gagnon-Levert), feu Stéphane Mathieu, Marie-Claude Mathieu, Lise-Andrée Bolduc (Jean Marceau), Camille Bolduc (Pedronel Argumedo Navaro), Catherine-Émilie Bolduc, François Beauchamp (Roxanne Lavoie) et Frédérique Beauchamp et de ses arrière-petits-enfants: Zakary, Xavier, et Adrien. De la famille Côté, il laisse également les enfants de son épouse: Denis (Lucette Caron), Christiane (feu Dominique Lambert, Bernard Blanchard), Serge (Denise Pichette), Sylvie (François Lessard), Danielle (Michel Fecteau), Mario (Julie Jacques) et Pierre Côté ainsi que leurs enfants et petits-enfants. Il a rejoint ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. Il laisse dans le deuil sa soeur Mme Monique Mathieu Marcoux, ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Marcoux et Veilleux, ses neveux et nièces, de nombreux autres parents et de très bons amis. Nous remercions le personnel de la Résidence La Beaucevilloise ainsi que l'Hôpital de St-Georges de Beauce pour les bons soins prodigués. Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le dimanche 3 avril à compter de 10 h auGamache & Nadeau590, rue St-Alphonse SudThetford MinesVotre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Coeur et de l'AVC.