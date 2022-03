BERNARD, Robert



À son domicile est décédé subitement, le 3 mars 2022, à l'âge de 95 ans et 8 mois, M. Robert Bernard, époux de feu dame Huguette Lacroix. Il était le fils de feu monsieur Alfred Bernard et de feu dame Marie-Blanche Labbé. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants, feu Alain (Lucille Plamondon), Christian (Claire Tessier), Johanne, Michèle (feu Réjean Noël), Doris (Gilles Paquet), Suzie (Eugène Plamondon), feu Jean, Jacques; ses petits-enfants : Éric, Isabelle, Stéphane, Mélanie, Christian Jr, Élizabeth, Dominic, Karine, Bernard, Patrick, André et Sylvain; ses 20 arrière-petits-enfants ; ses sœurs : (feu Pauline), (feu Louisette, feu Jean-Guy Deschamps), (feu Rita, feu Armand Fiset), Claire, Noëlla (feu Roland Garneau), Marie-Paule (feu Jean-Marie Dresdell; son frère, Roland (feu Marcelle Lachance), son beau-frère Conrad Lacroix (Denise Beaurivage), sa belle-sœur Colette Morin (feu André Lacroix); neveux et nièces ainsi que toute la famille et ses amis. Doté d'un grand altruisme, monsieur Robert Bernard a été chef de district du Service incendie de la Ville de Québec, de 1947 à 1983. Il était honnête, travaillant et dévoué à sa famille. Même s'il nous a quittés, il continuera à rester dans nos cœurs grâce à tant de souvenirs. La famille recevra les condoléances au :de 12h à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et AVC, 1434 rue Sainte-Catherine ouest, bureau 500, Montréal, QC. H3G 1R4, https://www.coeuretavc.ca/