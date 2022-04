La fin de la saison de toutes les émotions

Laurent Dubreuil a bouclé la boucle de cette saison en montagnes russes, ponctuée des plus grandes déceptions, mais aussi des plus beaux moments de sa carrière, quand il a retrouvé les siens, jeudi, après deux mois et demi passés loin du Québec.

Et il en a vécu des choses au cours de ces 10 semaines, le patineur longue piste de Lévis. La douleur d’une quatrième place sur 500 mètres à Pékin, le bonheur d’une médaille d’argent olympique inattendue au 1000 mètres, la tristesse de voir la COVID-19 le priver du titre de champion du monde du sprint.

Puis – ou surtout –, il y a eu ce couronnement à la Coupe du monde de Heerenveen, aux Pays-Bas, le 13 mars. À 29 ans, Dubreuil terminait au sommet du classement cumulatif de la saison sur 500 mètres.

C’est déjà un exploit en soi, mais c’est encore plus grand quand on pense que la veille, il avait raflé l’argent même s’il avait dû prendre l’avion depuis la Norvège au petit matin, pour finalement arriver sur les lieux de la course 1 h 30 seulement avant le coup de sifflet.

Confiné jusque-là à Oslo, car atteint de la COVID-19, Dubreuil n’avait pas patiné depuis huit jours !

La plus belle haie d’honneur

Pas étonnant, donc, que le champion québécois se dise « vidé mentalement » après cette année riche en émotions de toutes sortes.

« J’ai hâte de dormir dans mon lit, de me réveiller le matin et de ne pas avoir grand-chose à faire de ma journée ! J’ai hâte de passer l’après-midi écrasé sur un divan à jouer aux jeux vidéo » a lancé Dubreuil aux journalistes venus le rencontrer à l’aéroport de Québec.

À sa descente de l’avion en compagnie de sa fille Rose, presque 3 ans, qui était allée le rejoindre en Europe avec sa maman, Andréanne Bastille, Dubreuil était attendu jeudi par « la plus belle haie d’honneur de sa carrière ».

Il y avait notamment ses parents, Ariane Loignon et Robert Dubreuil, eux-mêmes d’anciens patineurs longue piste, et son frère cadet, Daniel. Mais, aussi, plusieurs jeunes patineurs du club de Lévis, venus saluer leur plus grande source d’inspiration.

Le trophée dans la poussette

Dubreuil leur a vite montré le fruit de ses longues semaines passées loin de chez lui : sa médaille d’argent remportée à Pékin et le gros trophée de champion de la Coupe du monde, placé dans la poussette de la petite Rose, qui était bien heureuse de pouvoir se délier un peu les jambes dans l’aire des arrivées.

« Je sens que ç’a eu un impact sur les jeunes ce que j’ai accompli et tant mieux si je peux en faire rêver quelques-uns », s’est-il réjoui.

Mais il n’y a pas seulement sur la relève que cette saison, « la meilleure de sa carrière », aura eu un impact. Neuf podiums en 10 Coupes du monde, une première médaille olympique, un titre cumulatif : le patineur reconnaît qu’il ne sera plus le même athlète.

« Si je ne gagne plus jamais une seule médaille de ma vie, j’aurai quand même eu une très belle carrière, a-t-il philosophé. Mais j’ai encore des trucs que je veux accomplir. Je pense que je peux améliorer mes temps de cette saison. Je pense que je peux être meilleur, je veux être meilleur. »

« Je ne suis pas rassasié, a-t-il poursuivi. Mais que ça arrive ou pas [les médailles], je suis heureux de ce que j’ai accompli. Il n’y a plus vraiment de pression. »

Il ne faut pas croire pour autant que Laurent Dubreuil est lassé de monter sur le podium. Car s’il a envie de retrouver son divan, il n’a pas caché jeudi qu’il a aussi déjà hâte de renouer avec... la patinoire.