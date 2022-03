Le palais de justice de Québec devient l’édifice Marc-André Bédard

Le bâtiment qui abrite le palais de justice de Québec change de nom pour devenir l’édifice Marc-André Bédard, afin de rendre hommage à l’ancien ministre de la Justice qui était à la tête de nombreuses réformes du système judiciaire.

C’est ce qu’ont annoncé le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et la ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, en marge d’une cérémonie de commémoration nationale tenue jeudi.

«C’est avec fierté que nous lui rendons hommage avec une désignation toponymique commémorative. L’édifice abritant le palais de justice de Québec, qu’il a lui-même inauguré en 1983, portera désormais son nom», a indiqué par communiqué M. Jolin-Barrette.

Le ministre avait mandaté la Commission de toponymie afin de trouver un moyen de rendre hommage à l’homme politique décédé en décembre 2020. Le nom de l’édifice a donc été officialisé jeudi par la Commission.

«L’édifice Marc-André-Bédard, c’est un hommage plus que mérité pour le grand bâtisseur qu’il a été. Nous nous souviendrons à tout jamais de Marc-André Bédard et de cet héritage incroyable qu’il nous laisse», a déclaré Mme Laforest.

Plusieurs personnalités politiques étaient présentes lors de la cérémonie rendue à l’ancien péquiste, dont les ex-premiers ministres Pauline Marois et Lucien Bouchard.

«Marc-André a été un homme d’État remarquable, qui a laissé un héritage profond. Un héritage à cette nation qu’il a profondément aimée. C’est à notre tour, au nom de la nation québécoise, de lui manifester notre profonde reconnaissance», a mentionné le premier ministre François Legault dans une allocution vidéo transmise lors de l’hommage.