Le réseau de transport structurant pour attirer les immigrants à Québec

Pour attirer les immigrants dont les entreprises de Québec ont tant besoin pour contrer la pénurie de main-d’œuvre, la ville doit se doter d’un meilleur réseau structurant de transport.

Le poids démographique de l’immigration à Québec est de 5,6% alors qu’il se situe à 9,7% par rapport à la province, selon le rapport Vision 2035 commandé par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

Les faiblesses du système actuel de transport en commun sont l’un des facteurs qui découragent les immigrants à s’établir à Québec, selon Steeve Lavoie, président et chef de la direction de la CCIQ.

«Vous allez à Montréal, pour vous déplacer, c’est beaucoup plus facilitant. Vous demanderez à des immigrants de se déplacer dans les parcs industriels, avec les shifts de soir. Il n’y a plus d’autobus. Les autobus terminent à 4h ou à 5h. C’est beaucoup plus contraignant versus Montréal avec le métro et le système de transport [par autobus]. Ces gens-là arrivent, ils n’ont pas d’auto. Ils commencent à se construire une richesse pour en acheter une, mais les premières années, si tu choisis entre les deux, tu choisis ce qui est plus facilitant pour te déplacer pour aller travailler.»

«Oui, on a un réseau à Québec, mais si on regarde les villes de 500 000 habitants et plus au Canada, on est la seule ville qui n’a pas de réseau structurant. Ça peut être une explication. Il y en a plusieurs, mais le déplacement en est un sûrement.»

La prochaine phase

Alors que la Ville attend toujours le décret pour lancer les appels d’offres de propositions pour la construction du tramway, la CCIQ recommande la mise en place d’un comité de planification de la seconde phase.

«Il est d’ailleurs temps que les décideurs de Québec sachent que la communauté d’affaires appuie fermement le tramway et son réseau structurant», peut-on lire dans le rapport rendu public jeudi.

«Il faut déjà prévoir pour dans dix ans, l’allonger, parce que les besoins vont être là encore dans dix ans et ils vont continuer de grandir. On parle aujourd’hui de la colonne vertébrale, d’un début, mais ça va se continuer. Si on prend la grande région de Québec, on parle de Québec, mais souvent, c’est la grande région de Québec, que ce soit la rive-nord, la rive-sud, tout le monde ensemble. On est un pôle logistique incroyable. On a une traversée par le fleuve. Les possibilités de développement sont là. Alors, il faut déjà l’entrevoir.»

Le défi de la mobilité a stagné depuis l’élaboration de Cap sur Québec 2025, élaborée en 2013, déplore M. Lavoie.

«On est pratiquement au même point. C’est sûr que lorsqu’on parle de retarder des projets de mobilité, ici à Québec, c’est sûr que ça nous inquiète. On ne veut pas retarder encore de huit ans. On est rendu là.»

«Avoir un meilleur réseau, c’est plus attirant. C’est plus facilitant. Donc, oui, ça reste la priorité numéro un (sic).»

En parlant de «mobilité moderne» pour la région de Québec, M. Lavoie inclut aussi le 3e lien.

«On parle beaucoup de mobilité des personnes, mais il ne faut pas oublier la mobilité des marchandises. S’il y a une chose que la pandémie nous a apprise, c’est que le secteur du transport est un secteur prioritaire.»

Il a rappelé que la majorité des membres de la CCIQ appuient le projet du 3e lien.

En bref

50% des entreprises compte quatre employés ou moins

6,1 G$ d’investissements en 2019

47,6% proviennent d’investissements privés

3,1% taux de chômage en 2019

66,8% taux d’emploi en 2019

Enjeu de taille

Le renouvellement de la population active est un enjeu de taille pour les entreprises de Québec. Le pourcentage des personnes âgées de 65 ans et plus est passera de 16,2% en 2011 à 27,3%, en 2041.