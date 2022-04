L’échec de Will Smith

Au cœur d’une controverse après avoir giflé l’humoriste Chris Rock au cours de la soirée des Oscars, l’acteur Will Smith raconte son enfance difficile et l’échec de son projet de remise en forme dans Best Shape of My Life, une série en six épisodes diffusée sur YouTube depuis 2021.

C’est un documentaire étonnant qui lève le voile sur l’enfance de la célébrité hollywoodienne et sa relation avec un père violent et alcoolique.

Alors que Will Smith avait pris du poids pour interpréter son rôle dans King Richard – le film qui lui a récemment valu l’Oscar du meilleur acteur –, il se met au défi de perdre 20 livres en 20 semaines. C’est une entreprise qui exige de lui un engagement complet et une discipline de fer.

Tout en relevant ce défi, il décide de terminer la rédaction d’une biographie qui le fera replonger dans certains de ses plus sombres souvenirs.

Divertir pour survivre

« Ce que vous voyez de Will Smith est largement une construction, explique l’acteur entre deux séances d’entraînement intense. Un personnage soigneusement construit à la main, créé pour me protéger, me cacher du monde, pour cacher le lâche que je suis. J’ai appris à divertir pour survivre. »

Cette « lâcheté » qu’il traîne avec lui depuis l’enfance lui vient d’un épisode traumatisant : le petit Will, 9 ans, qui a vu son père frapper sa mère si fort qu’elle s’est mise à cracher du sang et qui est resté sans rien faire.

Ce père colérique aux prises avec des problèmes d’alcool, le jeune Will a voulu lui plaire, le divertir, pour qu’il laisse sa mère tranquille et ne frappe pas les membres de sa famille.

« Je m’en veux, j’aurais dû la protéger et je croyais que c’était de ma faute », confie celui qui a même pensé au suicide, si on se fie aux extraits lus de sa biographie dans un des épisodes de la série.

À la lumière des révélations de ce documentaire, l’incident des Oscars prend une autre dimension. En frappant le présentateur Chris Rock qui avait fait une blague sur le crâne rasé de sa femme, la vedette internationale semble revivre un épisode de son enfance.

Entre les entraînements à Dubaï (la motivation est militaire pour celui qui a grandi dans la discipline) et les séances d’écriture souvent repoussées, la psychologue de l’acteur raconte que Will a toujours utilisé l’humour pour cacher ses émotions, comme moyen de défense.

« Plus il rit, plus il a mal, dit-elle. Mais la pression, un jour, devient trop forte. »

Il s’agit d’une remarque qui, à la lumière de la récente gifle assénée à Chris Rock devant des millions de téléspectateurs, prend des allures tristement prémonitoires.

Dans son documentaire, l’acteur aborde les thèmes de l’ambition, du contrôle, de la peur et du désir incessant de plaire.

Abandon

À la semaine 15 de sa remise en forme, il décide d’arrêter l’expérience, épuisé de combiner entraînement et difficiles plongeons dans le passé.

Il explique que « c’est le voyage plus que la destination qui importe et l’authenticité plus que le mystère » qu’il souhaite cultiver.

Cet échec, c’est une première pour Will Smith, explique sa psychologue. Pour elle, c’est une bonne chose que la célébrité préfère abandonner le projet plutôt que de le poursuivre pour sauver les apparences.

C’est une belle leçon : le lâcher-prise plutôt que l’entêtement. L’acteur aurait pu la retenir avant de commettre l’irréparable à la soirée des Oscars.