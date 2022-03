Les femmes plus audacieuses à se lancer en affaires

Les femmes et les personnes immigrantes sont deux fois plus présentes que les autres groupes parmi les nouveaux entrepreneurs au Québec, selon l’Indice entrepreneurial québécois 2021 dévoilé jeudi.

• À lire aussi: 40 000 postes à combler en tourisme au Québec

• À lire aussi: Des infirmières françaises à la rescousse pour contrer la pénurie de main-d'œuvre

Ainsi, le taux des femmes nouvellement propriétaires (moins d’une année) est de 13,3 %, contre 7,2 % pour les hommes, portant le taux à 64,8 % sur l’ensemble des nouveaux propriétaires.

Les immigrants sont également dans les mêmes proportions dans les intentions d’entreprendre, puisque le taux est de 25 ,7 % chez cette catégorie, comparativement à 13,3 % chez les natifs, alors qu’ils sont 12,2 % à avoir entamé des démarches, contre 6,4 % pour les natifs.

En revanche, le taux global d’intentions d’entreprendre a reculé de 5 % en deux ans pour se situer à 15,1 %, porté surtout par les 18 à 34 ans, plus enclins à entreprendre, malgré une fluctuation chez les hommes.

Dans l’étude du Réseau Mentorat, on constate une quasi-parité entre les hommes et les femmes pour ce qui est du taux d’intentions avec 15,2 % et 14,9 % respectivement. Le taux de démarches est lui aussi à quasi-égalité avec 7,4 % pour les hommes et 7 % pour les femmes.

La pénurie de main-d’œuvre et les restrictions sanitaires induites par la pandémie de COVID-19 constituent les principaux obstacles à la croissance des activités dans la chaîne entrepreneuriale, alors que la part des entreprises en danger de fermeture est passée de 2,1 % à 4,2 %.

«La pénurie de main-d’œuvre cause des problèmes aux entrepreneurs actuels et fait hésiter des gens qui ont peut-être l’intention d’entreprendre. Il faut trouver des moyens pour préserver et développer le capital entrepreneurial du Québec», a indiqué par communiqué Pierre Duhamel, directeur général du Réseau Mentorat.

«La CDPQ a à cœur le dynamisme de l’entrepreneuriat en participant au rayonnement de modèles inspirants pour la nouvelle génération d’entrepreneurs», a mentionné Ani Castonguay, première vice-présidente, Affaires publiques, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

À voir aussi