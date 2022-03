Les terres des premières nations, cruciales pour les objectifs climatiques au Brésil, Mexique, Pérou et Colombie

Le Brésil, la Colombie, le Mexique et le Pérou ne pourront pas atteindre leurs objectifs climatiques pour 2030 s’ils ne protègent pas les terres des communautés indigènes, selon un rapport présenté jeudi.

Pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris, qui est de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, la communauté internationale doit prendre en compte les peuples indigènes et les communautés locales, affirme ce texte de l’Institut des ressources mondiales (WRI) et Climate Focus.

Au Brésil, en Colombie, au Mexique et au Pérou, les terres des indigènes et d’autres communautés locales «captent plus de deux fois plus de carbone que celles non autochtones», d’après le rapport.

De plus, 92 % de ces terres boisées servent de puits nets (elles emmagasinent plus de carbone qu’elles n’en émettent) en raison de leurs pratiques traditionnelles et durables ainsi que du fait qu’il s’agit en grande partie de forêts vierges.

Les auteurs estiment que si des mesures ne sont pas appliquées pour protéger ces terres, «il faudra mener des actions drastiques quasiment impossibles dans d’autres secteurs».

Le Pérou, par exemple, «devrait retirer tout son parc automobile pour compenser la perte de la moitié seulement des services de captage de carbone fournis par les forêts aux mains des peuples autochtones et communautés locales», affirme Darragh Conway, consultant juridique principal de Climate Focus.

Le Brésil et la Colombie devraient eux retirer 80 % de leur flotte de véhicules et le Mexique 35 %.

Dans ces quatre pays, ces terres sont sous la menace constante de l’élevage, de l’industrie minière et de la déforestation, «en grande partie illégale et liée à la corruption et à la complicité entre les gouvernements et des acteurs illégaux».

Les auteurs pressent les gouvernements d’accélérer l’attribution de titres de propriété et de garantir que les communautés indigènes et locales aient des droits pleins sur la terre qu’elles possèdent, et de respecter leur droit à «un consentement libre, préalable et informé» avant de mener des projets sur leur territoire.