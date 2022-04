L’Océanic s’impose sans trop de problème face aux Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi n’ont pas fait le poids face à l’Océanic de Rimouski en subissant un revers de 5-1, jeudi soir, au Centre Georges-Vézina. Les Sags ont ainsi permis aux hommes de Serge Beausoleil de signer un sixième gain d’affilée.

Le premier but a appartenu aux représentants du Bas-Saint-Laurent. William Dumoulin a sauté sur un retour de lancer pour inscrire son quinzième filet de la présente saison.

Mathis Gauthier a ensuite imité son coéquipier avec cinq secondes à jouer en première en faisant 2-0.

Yanick Jean a dû fouetter ses troupes entre première et la deuxième période parce que ses joueurs ont amorcé le second tiers en lion. Après seulement 23 secondes. William Rouleau s’est permis de réduire l’écart à seulement un but.

Rimouski n’avait toutefois pas l’intention de laisser Chicoutimi revenir dans le match. Les visiteurs ont enfilé deux buts rapides pour prendre une confortable avance de 4-1 avec 13 minutes à jouer en deuxième.

Le match à sens unique s’est poursuivi en troisième, alors que Jacob Mathieu a déculotté Brassard en glissant habilement la rondelle entre ses jambières.

Les Bleuets ont ajouté un but en fin match, mais ont tout de même dû s’avouer vaincus par la marque de 5-2.

Match à oublier

À l’exception peut-être de leur but rapide en début de période médiane, rien n’a semblé fonctionner pour les représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De la difficulté à complété les passes et des lancers voilés qui n’ont donné aucune chance à Kevyn Brassard ont eu raison des Saguenéens.

Au total, ce sont seulement 18 rondelles qui ont été envoyeés en direction du cerbère Gabriel Hébert contre 34 pour l’Océanic. L’Océanic a simplement dominé ses adversaires à tous les niveaux.

Mauvaise séquence

Après avoir mis fin à une séquence de sept revers de suite mardi face au Drakkar de Baie-Comeau, Chicoutimi est retombé dans ses anciennes grâces en subissant une cuisante défaite face à leurs rivaux du bas du fleuve.

Les protégés de Yanick Jean se sont inclinés dans huit de leurs neuf derniers affrontements.

Les Sags se rendront samedi du côté de l’Estrie, alors qu’ils se mesureront à Joshua Roy et le Phoenix.