«Morbius»: paresseux et inutile

Au royaume de Marvel, il y a le moyen («Iron Man 2»), le mauvais («Les éternels»)... et, désormais, il y a «Morbius».

Même dans les films des studios Marvel les moins réussis, on trouvait quelque chose, un effort scénaristique, des effets spéciaux inédits, une sous intrigue qui promettait d’être explorée dans un autre long métrage. Là, rien. «Morbius» est, comme disent les Américains, «dead on arrival», (littéralement «mort à l’arrivée»), c'est-à-dire mort avant même d’avoir vu le jour.

Michael Morbius (Jared Leto) souffre d’une maladie du sang depuis qu’il est petit. Non seulement cela la handicape physiquement, mais cela l’oblige à avoir recours à trois transfusions par jour faute de quoi c’est la mort assurée. Devenu chercheur de renom – il refuse même le prix Nobel pour son invention du sang artificiel –, il ne cesse de chercher un remède à cette maladie, qui affecte également Loxias Crown (Matt Smith), son ami d’enfance.

Dans des grottes au Costa Rica, il découvre qu’une transfusion de sang de chauve-souris vampires lui offre une guérison... momentanée et quelques effets secondaires inattendus, dont celui de le transformer en monstre assoiffé de sang humain. Avec l’aide de Martine Bancroft (Adria Arjona), une chercheuse et son assistante – de qui il est amoureux –, il va tenter d’échapper à ce destin atroce. J’oubliais presque, des flics new-yorkais (Tyrese Gibson et Al Madrigal) sont sur ses talons, le rendant responsable de bien des morts mystérieuses.

Les 50 premières minutes de cette production de 108 minutes, incluant deux scènes supplémentaires pendant le générique – lesquelles sont tout aussi mauvaises que le film –, génèrent un étonnement incrédule chez le spectateur. En effet, on a l’impression que chaque scène, chaque plan, chaque effet spécial est tiré d’un autre long métrage. Morbius ne veut pas consommer de sang humain? «Twilight». Morbius a du mal à maîtriser son monstre intérieur? «L’incroyable Hulk». Morbius se retrouve au milieu de chauves-souris? «Batman - Le Commencement». Même les effets visuels sont recyclés. Les fumeroles sombres qui accompagnent sa transformation? Nightcrawler dans «X2» ou «Dracula inédit». Son visage de monstre? «Buffy», «Angel», «Frankenstein». Les ralentis lors de certaines scènes? Le «bullet time» de «La matrice». Les poses de Morbius sur les gratte-ciels? N’importe lequel des «Spider-Man». Et puis, aussi, pêle-mêle, «Le Loup-garou», «Alien», «La chose», «Le Joker», etc. jusqu’à la musique qui, comme celle d’un mauvais film d’horreur, indique quand il faut s’inquiéter.

Et lorsque la première moitié de «Morbius» s’achève, ce patchwork ou «mashup» indigeste recommence en une boucle sans fin, donnant l’impression que les patrons des studios Marvel ont fait générer le scénario par une «intelligence» artificielle.

Alors, mauvais ce «Morbius» réalisé par Daniel Espinosa? Non. Pire.