Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Un talent indélébile

Photo courtoisie

Même après 25 ans de carrière, Corneille arrive toujours à nous surprendre. À preuve, il est récemment débarqué avec Encre rose, un neuvième album où il insuffle des accents funk, R&B et disco à son soul habituel. Résultat ? Un fort joli aparté pour le crooner, qui réussit à montrer une nouvelle facette de son talent sans jamais dénaturer son essence ni risquer de s’aliéner ses fans de la première heure.

C’est doux, c’est enveloppant, et c’est lumineux. Bref, c’est l’antidote parfait à la grisaille des derniers jours. (Bruno Lapointe)

Encre rose ★★★★

► Un album de Corneille

Audacieuse Rosalia

Photo courtoisie

Après le succès mondial de son album El Mal Querer (2018), la superstar espagnole Rosalía aurait pu opter pour la prudence et se contenter de raffiner une proposition qui ne manquait déjà pas d’audace. Or, sur Motomami, elle a décidé de pousser plus loin ses expérimentations sonores. Se moquant de toutes les conventions, l’artiste de 29 ans entremêle le reggaeton, la pop et l’électro dans une recherche musicale qui rappelle les obsessions créatives d’une artiste comme Björk. Elle joue aussi à fond la carte de la sensualité, s’autorise toutes les digressions et se permet un duo fumant avec The Weeknd sur La Fama. C’est irrésistible ! (Cédric Bélanger)

Motomami ★★★★

► Un album de Rosalía

Relectures déconstruites

Photo courtoisie

Pour son nouvel opus intitulé Jacob’s Ladder, Brad Mehldau plonge à fond dans le rock progressif qui l’a nourri dans son adolescence. Le claviériste jazz américain offre un album où il déconstruit des œuvres phares de Rush, Gentle Giant, Yes et Emerson Lake & Palmer. Mehldau et sa formation revisitent Tom Sawyer et Jacob’s Ladder de Rush, Cogs in Cogs de Gentle Giant et Starship Trooper de Yes. Des relectures qui sont audacieuses et géniales, comme la présence d’une voix d’enfant sur Tom Sawyer. C’est excellent, déroutant et totalement dans l’esprit « prog ». Ça s’écoute avec beaucoup de volume. (Yves Leclerc)

Jacob’s Ladder ★★★★1⁄2

► Un album de Brad Mehldau