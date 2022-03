Réussir sa séparation ou son divorce, c’est possible!

C’est un chiffre difficile à lire : environ 40 % des mariages se terminent par un divorce. Et, bien qu’il n’y ait pas de données officielles pour les conjoints de fait, de leur côté de la clôture, la tendance serait similaire.

Une séparation ou un divorce peut paraître compliqué sur le plan légal et humain. Heureusement, une série de balados produits par JuridiQC vient en aide à celles et ceux qui traversent cette épreuve. Le mot d’ordre ? Réussir sa séparation ou son divorce, ça se peut.

Un balado à échelle humaine

À travers les cinq épisodes de la série balado JuridiQC, la journaliste, Vanessa Destiné, invite des personnes à témoigner de leur expérience de divorce ou de séparation, sans lunettes roses.

Stéphane nous explique en quoi la médiation l'a aidé dans sa séparation. André lève le voile sur le difficile processus de reconstruction après une séparation. Audrey et Geneviève ont été inventives pour offrir une transition en douceur à leurs enfants respectifs. Marion, elle, a rassuré son ex sur les questions d'argent. Enfin, Annie nous raconte son parcours pour se sortir d'une relation marquée par la violence et le soutien qu'elle a reçu. Des échanges authentiques, réconfortants et rassurants.

« Les témoignages donnent un excellent aperçu des émotions, des questions et du cheminement des personnes qui divorcent et se séparent », explique Me Danielle Blondin, directrice générale de la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ).

Au fil des discussions, des professionnels viennent jeter un éclairage des plus instructifs sur les situations vécues. « Les médiateurs familiaux, les psychologues et avocats invités apportent des éléments d'information très éclairants », ajoute-t-elle.

En écoutant les balados JuridiQC, on réalise rapidement que pour réussir son divorce ou sa séparation, communiquer, mettre son égo de côté et penser avant tout à l’intérêt et au bien-être des enfants sont des clés de succès. Et, plus que tout, se rappeler que le temps fait son œuvre.

Que vous soyez directement concerné ou que l'un de vos proches traverse cette épreuve, ce balado constitue une excellente source d'information.

Des idées reçues à déboulonner

Peut-on réellement réussir son divorce ? Pour Me Annie Mongeon, directrice du projet JuridiQC, il faut d’abord défaire certaines idées préconçues.

1. Une séparation ou un divorce, c’est nécessairement un processus long, pénible et conflictuel.

« En soi, un divorce ou une séparation est une épreuve difficile dans une vie. Mais cela peut quand même bien se passer. La médiation est un processus très souvent utilisé par les couples qui les aide à régler sereinement les conséquences de leur divorce ou de leur séparation », indique Me Mongeon.

2. Les couples mariés et les conjoints de fait ont les mêmes droits.

« Au contraire ! Il existe encore une méconnaissance des différences entre les couples mariés et les conjoints de fait qui se manifestent au moment de la rupture, concernant par exemple le logement, le partage des biens, les questions financières », souligne Me Mongeon.

3. Une séparation ou un divorce, ça coûte forcément cher ; il n’existe pas de ressources gratuites.

« Il existe différentes ressources gratuites ou à faible coût, à commencer par les heures de médiation familiale gratuites offertes par le ministère de la Justice du Québec et l'aide juridique », note Me Mongeon. « Les Centres de justice de proximité offrent également des services gratuits d'information juridique, de soutien et d’orientation », poursuit-elle.

« Sachez enfin que pour les victimes de violence conjugale, de nombreuses ressources gratuites existent comme SOS violence conjugale (1 800 363-9010) et Rebâtir (1 833 REBÂTIR 1-833-732-2847) qui offre 4 heures de conseils juridiques dans tous les domaines du droit. Il ne faut pas hésiter à aller chercher de l’aide », conclut-elle.

Ne vous enlisez pas dans le processus ! Trouvez de l’information fiable et facile à comprendre sur la séparation et le divorce en écoutant les balados JuridiQC et en profitant du service en ligne gratuit créé spécialement pour vous.

JuridiQC

JuridiQC est un service en ligne qui aide les citoyens et les citoyennes à comprendre leurs droits grâce à de l'information juridique et psychosociale facile à comprendre et adaptée à leur situation. Il permet aussi de trouver rapidement des professionnels et des organismes et à entreprendre des démarches juridiques. Ce service en ligne est produit par la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) et financé par le ministère de la Justice du Québec.

JuridiQC traite, dans un premier temps, du divorce et de la séparation, un sujet au cœur des préoccupations des citoyens qui ont été consultés tout au long du processus de création de JuridiQC. D'autres sujets seront ajoutés prochainement.