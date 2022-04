Surdouée multiple

AUGUSTA | Savannah Grewal n’excelle pas uniquement sur les allées et les verts avec un bâton de golf en main. Sur les bancs d’école et dans sa vie quotidienne, l’Ontarienne aux origines asiatiques s’ouvre à tout ce qui peut la faire grandir. À preuve, elle parle et comprend quatre langues.

Avec une mère coréenne qui a grandi en Suède et un père indien, l’athlète de 20 ans souhaite s’imprégner pleinement de ses racines.

Après l’anglais, le suédois et le français, qu’elle parle d’ailleurs si bien qu’elle pourrait donner des leçons à n’importe quels athlète professionnel et dirigeant d’entreprise, l’étudiante en médecine s’est lancée à l’apprentissage du coréen.

Et ce n’est surtout pas en raison de son groupe préféré de musique, BTS, le très populaire groupe de culture K-Pop qui fait fureur à travers le monde. C’est en apprenant la langue qu’elle est tombée en amour avec leur style.

« C’est important pour moi de retrouver mes racines. Suivre l’éducation de ma mère, mon père et mes grands-parents, explique-t-elle dans un impeccable français. Toutes ces nationalités font partie de mon bagage génétique. »

Ne pas oublier l’Inde

Elle tente aussi présentement de maîtriser le punjabi, une langue qu’elle comprend et parle à l’occasion dans son cercle familial. Et en parallèle, elle souhaite que sa coloc dans les résidences étudiantes de l’Université Clemson puisse s’exprimer en français.

Même si celle-ci répond comme Joey Tribiani dans une scène tordante de la populaire série télévisée Friends lorsque son amie Phoebe Buffay lui donne des leçons dans la langue de Molière en prévision d’une audition au théâtre, Grewal ne désespère pas. Sa coloc saura babiller quelques mots d’ici la fin de la session.

Comme sur les parcours, elle ne lâche pas le morceau.

Aux dires de l’entraîneuse adjointe chez Golf Canada, Salimah Mussani, la jeune femme adore se relever les manches quand la tâche est compliquée.

De nature plutôt réservée et silencieuse lorsqu’on fait sa rencontre, elle prend vite ses aises et dévoile sa personnalité colorée aux origines multiethniques.

Rencontre marquante

Ce n’est pas la première fois qu’elle met les pieds à Augusta. En 2017, elle avait remporté le concours junior d’habiletés « Drive, Chip and Putt ».

À sa sortie du vert au 18e, la jeune fille alors âgée de 15 ans avait serré la pince de l’ex-secrétaire d’État de 2005 à 2009, Condoleeza Rice.

En 2012, cette ex-politicienne afro-américaine est devenue l’une des deux premières femmes à percer le mythique « membership » du Augusta National.

Cette brève rencontre a marqué la vie de la jeune canadienne.

« Déjà que de mettre les pieds à Augusta était mon rêve, cette rencontre d’une femme racisée admise à ce club sélect fut une réelle prise de conscience. C’était énorme pour moi et mes origines qu’elle prenne le temps de me saluer et de connaître mon nom. »

Depuis 10 ans, Rice n’hésite pas à saluer les jeunes participants au programme complet du Tournoi des Maîtres. On la voit au tournoi junior, mais aussi au championnat féminin. Elle ne laisse personne indifférent sur sa route.