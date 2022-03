Ukraine: «Depuis Trudeau fils, il n’y a pas de politique étrangère», estime un ancien ambassadeur du Canada

Face à l’agression russe en Ukraine et les réponses des pays de l’OTAN, le Canada montre la faiblesse de sa politique étrangère, selon Ferry de Kerckhove, ancien ambassadeur du Canada et professeur à l’École supérieure d’Affaires publiques et internationales à l’Université d’Ottawa.

Interrogé par Benoit Dutrizac sur la présence du Canada sur la scène internationale, l’ancien ambassadeur est revenu sur la politique de M. Harper, estimant que depuis l’arrivée de Justin Trudeau au pouvoir, il n’y a tout simplement pas de politique étrangère et que le pays recule au chapitre de son influence sur la scène mondiale.

«Il n’y a pas de pensée, il y a de la gestion au jour le jour», a déploré M. de Kerckhove qui croit que la politique étrangère n’intéresse tout simplement pas le premier ministre. «Contrairement à son père, il se rend très bien compte que ça ne lui rapportera pas de vote de faire des choses à l’étranger.»

Dans le cadre de la crise en Ukraine, il estime que le Canada attend que les autres chefs diplomatiques fassent des annonces pour en faire à son tour quelques jours plus tard.

«Nous avons des moyens militaires qui sont relativement faibles, nous ne pouvons pas contribuer grandement auprès des Ukrainiens, nous avons tardé à fournir les armes létales (...). Nous sommes toujours en arrière», a-t-il soutenu à l’antenne de Qub radio.

Il croit toutefois qu’il ne s’agit pas d’une «mauvaise intention», mais plutôt d’«un manque d’idées, un manque d’engagement».

Ce qui se passe en Ukraine est «affolant»

L’ancien ambassadeur estime par ailleurs que c’est la Chine qui évitera que le monde bascule vers une troisième guerre mondiale. «C’est la Chine, beaucoup plus que les États-Unis et l’OTAN, qui empêchera ça».

«Tous les jours, je parle de ces questions-là, et je n’arrive même pas à croire ce que je dis, dans la mesure où je n’arrive pas à croire ce que je vois sur les écrans de télévisions», a indiqué Ferry de Kerckhove.

«[Vladimir Poutine] massacre même dans le Donbass et dans le Lougansk, c’est-à-dire même ceux qu’il a soutenus, parce qu’il veut aboutement grapper le territoire. C’est affolant», a -t-il ajouté.

Pour lui, M. Poutine est un mégalomane «qui a pété les plombs» et qui détient tellement de pouvoir que personne n’ose lui dire la vérité.

«Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre (...), mais je vous dirai que quand on a une table de 10 mètres sur lequel on installe le voisin et qu’on nargue Macron et d’autres, il y a quelque chose qui ne va pas. (...) C’est ça le drame des dictatures, et ils ne tombent que quand tout d’un coup la vérité se révèle plus grave encore que le mythe dans lequel ils vivent.»