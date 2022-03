Un espoir de plus pour le CH

Le Canadien de Montréal a accordé jeudi un contrat d’entrée d’un an à l’attaquant Lucas Condotta.

L’entente est valide pour la campagne 2022-2023 et vaudra 750 000 $ dans la Ligue nationale au patineur de 24 ans; sa rémunération au niveau de la Ligue américaine sera de 80 000 $. Par ailleurs, Condotta bénéficiera d’un essai professionnel avec le Rocket de Laval dans les jours à venir afin de conclure le calendrier régulier avec le club-école du Tricolore.

Le hockeyeur de 6 pi et 2 po et 209 lb a amassé 10 buts et 13 aides pour 23 points en 33 matchs en tant que capitaine des River Hawks de l’université UMass-Lowell cette année. Il en était à sa quatrième saison en division I de la NCAA, lui qui a récolté 52 points en 121 rencontres dans le circuit universitaire américain.