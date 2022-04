LÉVESQUE, Anna-Marie Michaud



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 14 mars 2022, est décédée à l'âge de 82 ans et 3 mois Mme Anna-Marie Michaud; épouse de M. Elphège Lévesque; fille de feu Mme Béatrice Ouellet et de feu M. Albert Michaud. Elle demeurait à Mont-Carmel, native de Saint-Gabriel-Lalemant, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 12 h à 15 h 10.et de là au crématorium. L'inhumation au cimetière paroissial aura lieu à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son époux, Elphège Lévesque; ses enfants : Marie-Chantal, Jasmin (Viky Rousseau); ses petits-enfants : Mélina et Élodie. Elle était la sœur de : feu Jean-Charles (feu Colette Pelletier), Colette SCSL, Alberte (Ulric Lévesque), Louisette (feu Raymond Gagné), feu Gisèle (feu Guy Lacouline) (Claudette Ross), feu Gérard (feu Jacqueline Déry) (Huguette Boutin), Raymonde, feu Denise (Denis Gauthier), Bermond, (Aline Marquis), Réjeanne, Sylvie (Normand Lavoie), France Gagnon (Gaétan Mercier) et la belle-sœur de : feu Réjeanne, Hubert prêtre, feu Marie-Carmen, Ulric (Alberte Michaud), feu Séverin (Nicole Carrier), Johanne (Derek Marsden), Denis (Jeannine Roussel), Linda (Robert Roy). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines; autres parents des familles Michaud et Lévesque ainsi que de nombreux ami(e)s et anciens collègues et élèves. Bon voyage Anna. La famille remercie toute l'équipe du 3e étage de l'hôpital Notre-Dame de Fatima pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Mont-Carmel 11-B, rue de la Fabrique Mont-Carmel (Qc) G0L 1W0. La direction des funérailles a été confiée à la